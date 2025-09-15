Поиск

Комитет Госдумы поддержал упрощение декларирования ввоза компонентного оборудования

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по бюджету поддержал законопроект, продлевающий с шести до десяти лет предельный срок подачи декларации при ввозе в Россию последнего элемента партии многокомпонентного оборудования.

Законпроект № 991643-8 правительство внесло в палату в начале августа.

Согласно Таможенному кодексу ЕАЭС, импортер при ввозе многокомпонентного оборудования частями и регистрации декларации на первую часть должен подать декларацию на последний компонент не позднее чем через два года от даты регистрации первой декларации. Затем законодательство государства-члена (в России это закон о таможенном регулировании) дополняет это правило возможностью продлевать срок ежегодно по мотивированному обращению декларанта. При этом предельный срок подачи декларации на последний компонент установлен в шесть лет с даты регистрации декларации на первый компонент. Внесенный правительством законопроект предлагает увеличить этот предел с шести до десяти лет.

"Начиная с 2020 года ввоз компонентов по таким внешнеторговым сделкам был осложнен ограничениями, вызванными распространением короновирусной инфекции, в результате чего были смещены сроки изготовления и отгрузки компонентов. В дальнейшем, в условиях санкционного давления со стороны недружественных стран, ряд иностранных поставщиков прекратили исполнение контрактных обязательств. Российским контрактодержателям потребовалось длительное время для решения вопросов переориентирования рынка закупок, решения логистических задач и завершения поставки всех компонентов оборудования", - говорится в заключении комитета.

"Предложенная законопроектом мера позволит пролонгировать упрощенный порядок декларирования ввозимого многокомпонентного оборудования в условиях оптимизации логистики его поставок для завершения инвестиционных проектов", - подчеркивается в заключении.

Рассмотрение законопроекта в первом чтении намечено на 17 сентября.

В случае принятия закон вступит в силу через 30 дней после официального опубликования.

