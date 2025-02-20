Росстат отметил увеличение производства в стране яиц в январе на 5,7%

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - В январе 2025 года российские птицефабрики произвели 3 355,1 млн яиц, что на 5,7% больше, чем в январе 2023 года, говорится в материалах Росстата.

По этим же данным, в январе сельхозорганизации произвели 1,099 млн тонн скота и птицы (на убой, в живом весе), что на 1,6% больше, чем годом ранее.

В том числе производство крупного рогатого скота составило 90,8 тысячи тонн (на 2,7% больше), свиней - 446,7 тысячи тонн (на 2% меньше), птицы - 558,2 тысячи тонн (на 4,5% больше), овец и коз - 1,6 тысячи тонн (на 4,5% больше).

Надой молока достиг 1,77 млн тонн, что на 4,5% больше прошлогоднего.

Поголовье крупного рогатого скота на конец января этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось на 4%, до 7 439 800 голов, в том числе коров - на 3,2%, до 3,01 млн голов. Численность свиней стала меньше на 1,9%, снизившись до 26,4 млн голов, овец и коз на 2,8%, до 2,7 млн голов, лошадей - на 7,9%, до 191,1 тысячи голов.

Поголовье птицы увеличилось на 4,3%, до 485,5 млн голов.

Росстат также сообщил, что продажи скота и птицы (в живом весе) в сельхозорганизациях в январе выросли на 1%, до 1,092 млн тонн, в том числе птицы - на 3%, до 543,7 тысячи тонн, крупного рогатого скота - на 3,3%, до 97,8 тысячи тонн, свиней - снизились на 1,8%, до 446,8 тысячи тонн. Молока продано 1 747,5 тысячи тонн (на 4,9% больше), яиц - 2,954 млрд штук (на 3,4% больше).