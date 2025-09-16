ФСБ сообщила о задержании подозреваемой в совершении диверсии на Транссибе

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании в Новосибирске россиянки, которая подозревается в совершении диверсии на участке Транссибирской магистрали в Забайкальском крае по заданию украинских спецслужб.

"В августе 2025 году по предоставленным противником инструкциям подозреваемая изготовила из общедоступных компонентов самодельное взрывное устройство, которое заложила на железнодорожных путях и привела в действие", - сказали в Центре общественных связей спецслужбы.

Момент взрыва женщина снимала на камеру мобильного телефона и направила запись в качестве отчета куратору для получения вознаграждения, сообщили в ЦОС.

Следственный отдел УФСБ по Забайкальскому краю в отношении нее возбуждил уголовное дело по статье о диверсии (ч. 1 ст. 281 УК) УК, она арестована. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет.

"Проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия по установлению всех обстоятельств совершенных преступлений, документированию в действиях задержанной признаков статей 275 (государственная измена) и 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств) УК России", - заявили в ФСБ.