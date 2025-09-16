Поиск

ФСБ сообщила о задержании подозреваемой в совершении диверсии на Транссибе

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании в Новосибирске россиянки, которая подозревается в совершении диверсии на участке Транссибирской магистрали в Забайкальском крае по заданию украинских спецслужб.

"В августе 2025 году по предоставленным противником инструкциям подозреваемая изготовила из общедоступных компонентов самодельное взрывное устройство, которое заложила на железнодорожных путях и привела в действие", - сказали в Центре общественных связей спецслужбы.

Момент взрыва женщина снимала на камеру мобильного телефона и направила запись в качестве отчета куратору для получения вознаграждения, сообщили в ЦОС.

Следственный отдел УФСБ по Забайкальскому краю в отношении нее возбуждил уголовное дело по статье о диверсии (ч. 1 ст. 281 УК) УК, она арестована. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет.

"Проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия по установлению всех обстоятельств совершенных преступлений, документированию в действиях задержанной признаков статей 275 (государственная измена) и 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств) УК России", - заявили в ФСБ.

Транссиб Новосибирск ФСБ Забайкальский край
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В рамках иска к Бикову и Боброву арестованы счета свердловского вице-губернатора Чемезова

В рамках иска к Бикову и Боброву арестованы счета свердловского вице-губернатора Чемезова

Уголовное дело Юрия Дудя о неисполнении обязанностей иноагента направлено в суд

ВТБ объявит цену SPO 19 сентября

Рыбаки Черного и Азовского морей предупредили о рисках остановки промысла

Рыбаки Черного и Азовского морей предупредили о рисках остановки промысла

Очереди машин перед Крымским мостом устранены

Очереди машин перед Крымским мостом устранены

Что произошло за день: понедельник, 15 сентября

Путин заявил, что меры бюджетно-налоговой и денежно-кредитной политики нужно взаимоувязывать

Число выдаваемых россиянам шенгенских виз резко снизилось

Число выдаваемых россиянам шенгенских виз резко снизилось

Профицит текущего счета платежного баланса РФ в январе-июле снизился на 40%

КПРФ и ЛДПР по итогам Единого дня голосования-2025 спорят за второе место

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2395 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7167 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России98 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ66 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов212 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });