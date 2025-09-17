Поиск

Госдума приняла закон о параметрах размещения рекламы в космосе

Фото: Universal History Archive/ Universal Images Group via Getty Images

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в среду приняла во втором и третьем чтении закон, позволяющий госкорпорации "Роскосмос" размещать рекламу на космических объектах.

Документ (№465445-8) был внесен в парламент группой сенаторов и депутатов в ноябре 2023 года.

Принятый закон наделяет корпорацию "Роскосмос" правом продвижения и проведения рекламных кампаний, включая установку и эксплуатацию наружной рекламы на объектах космической инфраструктуры, а также размещение рекламы на космической технике.

Размещение рекламы без торгов на космических объектах, находящихся в федеральной собственности, допустимо только в случаях, прямо предусмотренных законодательством РФ. В остальных случаях договоры должны заключаться через процедуру торгов. В ситуациях, когда продажа рекламы без торгов разрешена, размер и сроки платежей устанавливает правительство РФ, а все поступления зачисляются в федеральный бюджет.

В пояснительной записке к документу отмечалось, что прибыль от рекламы в космосе предлагается делить пополам: половина будет направлена в федеральный бюджет в качестве неналоговых доходов, половина - на формирование специальных резервных фондов "Роскосмоса".

Среди заказчиков рекламы авторы принятого закона видят банки и страховые компании РФ. "Госкорпорацией "Роскосмос" проведены исследования потенциального спроса на наружную рекламу на объектах космической инфраструктуры и рекламу на космической технике, по итогам которых подтверждена заинтересованность крупных российских банков и страховых компаний. Кроме того, организации изъявили желание принять участие в создании названий для космических кораблей и аппаратов, что также может стать дополнительным источником дохода", - говорилось в пояснительной записке к документу.

По оценке "Роскосмоса", потенциальный доход от реализации таких проектов может составить до 200 млн руб. ежегодно от размещения рекламы на космической технике и до 5 млн руб. ежегодно от установки или эксплуатации наружной рекламы на объектах космической инфраструктуры.

Примеры рекламы в космосе

Комитет по собственности Госдумы в своем заключении напоминал, что реклама в космосе традиционно является стабильным источником получения участниками космической деятельности дополнительных доходов.

"Так, в начале 1990-х годов выходившие в открытый космос со станции "Мир" космонавты продемонстрировали метровый макет банки Pepsi-Cola, в 2001 году на обтекателе ракеты-носителя, доставляющей к международной космической станции (МКС) пилотируемый российский модуль "Звезда", размещалось трехметровое изображение эмблемы компании Pizza-Hut. Позже на МКС проводились съемки рекламного ролика авиакомпании S7, а в 2021 году госкорпорация "Роскосмос" разместила баннер на ракете-носителе, и экипаж космической станции в прямом телевизионном эфире с орбиты поздравил ПАО "Сбербанк России" со 180-летием. В 2022 году на МКС был снят полнометражный художественный фильм "Вызов", - перечислял комитет.

Закон вступит в силу с 1 января 2026 г.

