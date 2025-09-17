Поиск

Суд в Петербурге арестовал начальника энергоучастка РЖД по делу о майнинге

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Смольнинский районный суд Петербурга заключил под стражу до 15 ноября начальника Санкт-Петербург-Финляндской дистанции электроснабжения РЖД Сергея Кузнецова и его заместителя Николая Бальцера по делу о незаконном потреблении электроэнергии на общую сумму почти 1 млрд рублей ради майнинга криптовалюты, следует из сообщения объединенной пресс-службы судов города.

Кузнецова и Бальцера обвиняют по двум эпизодам по пунктам "г", "е" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Оба были задержаны во вторник.

По версии следствия, неустановленный автор преступного замысла за вознаграждение привлек Кузнецова и его заместителя Бальцера, чтобы с их помощью воспользоваться ресурсами объектов РЖД для энергозатратного майнинга.

"В результате преступных действий организованной преступной группы из числа сотрудников ОАО "РЖД" в составе Кузнецова, Бальцера, а также иных лиц, устройства для майнинга криптовалюты, незаконно установленные на территории тяговых подстанций "Громово" и "Луговая", подключенные к электросети ОАО "РЖД", с 16 сентября 2024 года по 16 сентября 2025 года потребили электрическую энергию стоимостью не менее 485 870 046,04 рублей, а также не менее 500 327 524,32 рубля, которая оплачена ОАО "РЖД" в лице Октябрьской дирекции электроснабжения структурного подразделения Центральной дирекции электроснабжения - филиала ОАО "РЖД", - говорится в сообщении.

Следствие полагает, что сотрудники железных дорог вышли за пределы своих полномочий и при этом осознавали, "что бесконтрольно потребляемая электрическая энергия на нужды, не связанные с деятельностью ОАО "РЖД", будет наносить вред имущественным правам и законным интересам предприятия".

Уточняется, что Кузнецов сразу начал сотрудничать с органами предварительного следствия. Оба фигуранта возражали против заключения под стражу, сообщив, что не намерены скрываться.

РЖД Николай Бальцер Сергей Кузнецов
