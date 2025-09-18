43 украинских дрона нейтрализованы средствами ПВО за ночь над территорией РФ

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - 43 украинских БПЛА нейтрализованы в пяти регионах России за прошедшую ночь, сообщили в Минобороны РФ.

23 БПЛА были перехвачены и уничтожены в Ростовской области, 11 БПЛА - над территорией Волгоградской области, пять БПЛА - над территорией Курской области, три БПЛА - над территорией Республики Крым и один БПЛА - над территорией Белгородской области.

В Ростовской области дроны были сбиты в Новошахтинске и Белой Калитве, а также шести районах.