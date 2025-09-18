"КрасАвиа" предупредила о сбое в работе своих информационных систем

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - В работе информационных систем "КрасАвиа" произошел сбой, предупредила сама авиакомпания.

"Возможны перебои в работе сервисов", - сообщил перевозчик и извинился за возможные неудобства.

Специалисты уже работают над минимизацией рисков выполнения производственного плана полетов и скорейшим восстановлением работы штатной работы сервисов.

Пассажирам рекомендовали следить за информационными табло аэропортов и объявлениями по громкой связи..

АО "КрасАвиа" было создано в 2007 году на базе ГП "Эвенкия-Авиа". Полностью принадлежит Красноярскому краю. Авиапарк состоит из самолетов АTR-72, АТR-42, Як-42, Ан-24, Ан-26, L-410, а также вертолетов Ми-8 разных модификаций. Маршрутная сеть авиакомпании насчитывает более 30 регулярных направлений, в том числе международное Красноярск - Улан-Батор.