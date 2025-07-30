"Аэрофлот" полностью стабилизировал расписание полетов после сбоя IT-систем

Фото: Эрик Романенко/ТАСС

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" полностью стабилизировал расписание полетов после недавнего сбоя IT-инфраструктуры компании.

"За 29 июля авиакомпания выполнила 100% из намеченных 216 парных рейсов с вылетом из Москвы, а также все 73 рейса региональной программы, выполняемой минуя Москву. На 30 июля в расписании авиакомпании заявлен 241 парный рейс к выполнению из Москвы и обратно, а также 73 рейса в регионах", - объявил перевозчик.

В понедельник сообщалось, что IT-инфраструктура "Аэрофлота" подверглась масштабной кибератаке, что привело к массовым задержкам и отменам рейсов компании. Генпрокуратура РФ заявляла о возбуждении уголовного дела о неправомерном доступе к компьютерной информации.