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"Аэрофлот" полностью стабилизировал расписание полетов после сбоя IT-систем

"Аэрофлот" полностью стабилизировал расписание полетов после сбоя IT-систем
Фото: Эрик Романенко/ТАСС

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" полностью стабилизировал расписание полетов после недавнего сбоя IT-инфраструктуры компании.

"За 29 июля авиакомпания выполнила 100% из намеченных 216 парных рейсов с вылетом из Москвы, а также все 73 рейса региональной программы, выполняемой минуя Москву. На 30 июля в расписании авиакомпании заявлен 241 парный рейс к выполнению из Москвы и обратно, а также 73 рейса в регионах", - объявил перевозчик.

В понедельник сообщалось, что IT-инфраструктура "Аэрофлота" подверглась масштабной кибератаке, что привело к массовым задержкам и отменам рейсов компании. Генпрокуратура РФ заявляла о возбуждении уголовного дела о неправомерном доступе к компьютерной информации.

Генпрокуратура РФ Аэрофлот
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