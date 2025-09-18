МИД РФ заявил, что гарантией безопасности Украины стал бы ее внеблоковый и безъядерный статус

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Внеблоковый и безъядерный статус Украины являются реальной гарантией безопасности этой страны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Напомню, что является настоящей гарантией безопасности для Украины - это возвращение ее к основополагающим документам, обрамившим ее независимость, суверенитет и государственность", - сказала Захарова на брифинге в четверг.

По ее словам, в этих документах "прописаны безъядерный, нейтральный статус, внеблоковый статус - вот это и есть ее гарантии безопасности".

"То, что она сама себе прописала, когда взяла на себя обязательства жить по международному праву, быть суверенным, независимым государством и проводить мирную политику", - заявила Захарова.