Поиск

МИД РФ заявил, что гарантией безопасности Украины стал бы ее внеблоковый и безъядерный статус

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Внеблоковый и безъядерный статус Украины являются реальной гарантией безопасности этой страны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Напомню, что является настоящей гарантией безопасности для Украины - это возвращение ее к основополагающим документам, обрамившим ее независимость, суверенитет и государственность", - сказала Захарова на брифинге в четверг.

По ее словам, в этих документах "прописаны безъядерный, нейтральный статус, внеблоковый статус - вот это и есть ее гарантии безопасности".

"То, что она сама себе прописала, когда взяла на себя обязательства жить по международному праву, быть суверенным, независимым государством и проводить мирную политику", - заявила Захарова.

МИД РФ Мария Захарова Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минфин надеется до конца года продать до пяти активов, изъятых в пользу государства

Минфин надеется до конца года продать до пяти активов, изъятых в пользу государства

Источник сообщил об обмене телами погибших военных между Россией и Украиной

Минфин с 2022 года отслеживает тенденцию перехода россиян на отечественный алкоголь

Минфин с 2022 года отслеживает тенденцию перехода россиян на отечественный алкоголь

Вывоз золота физлицами могут ограничить слитками 100 г

Вывоз золота физлицами могут ограничить слитками 100 г

"Прямая линия" совместно с большой пресс-конференцией Путина пройдет в декабре

"Прямая линия" совместно с большой пресс-конференцией Путина пройдет в декабре

Песков подтвердил, что Козак подал в отставку по собственному желанию

Силуанов встревожен "модой" у неэффективных компаний искать бюджетной помощи

Набиуллина заявила, что фундаментально курс рубля может быть достаточно крепким

Набиуллина заявила, что фундаментально курс рубля может быть достаточно крепким

Путин внес кандидатуру Гуцана для консультаций по назначению генпрокурором РФ

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7181 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2397 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России98 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ66 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });