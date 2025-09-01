Поиск

Апелляционный суд оставил в силе решение о передаче "Домодедово" государству

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Десятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение нижестоящего суда передать аэропорт Домодедово в собственность Росимущества.

"Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения", - сказано в материалах картотеки арбитражных дел. Заседание прошло в понедельник в закрытом режиме.

Как сообщалось, 17 июня Арбитражный суд Московской области полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ, которая требовала взыскать в доход государства 100% долей ООО "ДМЕ Холдинг", владевшего активами аэропорта Домодедово. В иске утверждалось, что бенефициары аэропорта - Дмитрий Каменщик и Валерий Коган, - будучи резидентами других государств, в нарушение законодательства РФ распоряжались активами стратегического для страны предприятия и выводили его прибыль за границу. Каменщик, подконтрольное ему АО "Аламо холдинг" и Коган обжаловали это решение.

Контроль над Домодедово Каменщик получил в ходе приватизации активов аэропорта в конце 1990-х. На инвестиции структур бизнесмена были построены новый пассажирский и грузовой терминалы, аэропорт стал одним из крупнейших в стране.

По данным Росавиации, в 2024 году пассажиропоток Домодедово упал на 23%, составив 15,6 млн человек, за январь-июнь этого года - на 10%, до 6,6 млн человек. После введения антироссийских санкций 2022 года с проблемами в обслуживании части самолетного парка столкнулась S7, базовая авиакомпания Домодедово: ее трафик в прошлом году снизился почти на 19%, до 12,9 млн человек.

Согласно отчетности по МСФО, в I полугодии 2024 года общая выручка группы "Домодедово" сократилась на 9%, до 14,6 млрд руб. Операционная прибыль упала в 2,3 раза, составив 1,5 млрд руб., EBITDA - на 21%, до 4,6 млрд руб. Чистый убыток сократился почти в 11 раз, до 519 млн руб. Общий долг Домодедово на конец полугодия составил 69,8 млрд руб. против 71,5 млрд руб. на конец 2023 года.

