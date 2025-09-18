Государство рассчитывает продать контроль в ЮГК ближе к концу октября

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Государство рассчитывает продать контрольный пакет в "Южуралзолоте" (ЮГК) и другие активы Константина Струкова ближе к концу октября, сообщил журналистам в кулуарах Московского финансового форума замминистра финансов Алексей Моисеев.

"Все решения приняты, сейчас производится оценка. Как только оценка будет закончена, будет реализация, - рассказал он. - Мы исходим из того, что ближе к концу октября продажа будет произведена".

Как ожидается, активы будут реализованы в форме прямой продажи. Причем единым лотом будут проходить все активы Струкова (в доход государства были обращены не только доля Струкова в ЮГК и УК ЮГК, но также ряд активов его дочери и других связанных лиц, например, "Коркинский экскаваторо-вагоноремонтный завод", производство вина и другие).

На вопрос, останется ли ЮГК публичной компанией, Моисеев ответил: "Я думаю, что это решат сами новые акционеры, но я бы исходил из того, что да. Почему нет".

Ранее Моисеев говорил, что покупателем контроля в ЮГК может стать ее крупный миноритарий. Он не уточняет о какой компании идет речь. Но из крупных акционеров ЮГК известна только структура Газпромбанка (Струков в 2024 году продал ей 22%).

"Южуралзолото" - одна из крупнейших золотодобывающих компаний России. Ведет добычу в рамках двух хабов - Уральского (Челябинская область) и Сибирского (Красноярский край, Хакасия). Контролирующим акционером до недавнего времени был Константин Струков, но с середины июля по решению суда 67% золотодобытчика перешло государству.