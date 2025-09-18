Поиск

После атаки БПЛА пожар на "Газпром нефтехим Салавате" локализовали

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - "Технологические процессы на "Газпром нефтехим Салавате" (ГНС), на который утром была совершена атака БПЛА, не нарушены, завод работает в штатном режиме, сообщает пресс-служба главы Башкирии Радия Хабирова после выездного заседания республиканского оперативного штаба. Заседание прошло на площадке предприятия.

"Пожар на заводе локализовали, после ликвидации последствий будет дана оценка необходимости проведения ремонтных работ", - говорится в сообщении.

Глава Башкирии Радий Хабиров поблагодарил службу охраны ГНС и представителей мМинистерства обороны страны "за эффективную защиту и отражение атаки".

Хабиров утром сообщил об атаке двух беспилотников на ООО "Газпром нефтехим Салават" и о начавшемся пожаре. По его данным, обошлось без пострадавших, сработала пассивная и активная защита, охрана предприятия открывала огонь на поражение.

После атаки БПЛА были произведены замеры качества атмосферного воздуха, превышений ПДК не зафиксировано, отмечал региональный Госкомитет по ЧС.

"Газпром нефтехим Салават " осуществляет полный цикл переработки углеводородного сырья, производит бензины, дизельное топливо, керосин, другие нефтепродукты, сжиженные газы, бутиловые спирты, пластификаторы, полиэтилен, полистирол, аммиак, карбамид. В структуру компании входят нефтеперерабатывающий и газохимический заводы, завод "Мономер".

Единственным владельцем ГНС является ООО "Газпром добыча Тамбей", разрабатывающее Тамбейскую группу месторождений на севере полуострова Ямал.

