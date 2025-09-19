Поиск

Военные РФ нанесли четыре групповых удара по военным целям на Украине за неделю

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Вооружённые силы России за неделю нанесли четыре групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотниками по объектам энергетической, топливной и транспортной инфраструктуры Украины, использовавшиеся в интересах украинской армии, сообщило министерство обороны РФ в пятницу.

"С 13 по 19 сентября Вооружёнными силами Российской Федерации нанесены четыре групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены объекты энергетической, топливной и транспортной инфраструктуры Украины, использовавшиеся в интересах ВСУ", - говорится в сообщении Минобороны.

Этими ударами поражены также арсеналы, центр подготовки операторов беспилотных систем, места сборки, хранения и запуска БПЛА большой дальности, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наёмников.

Хроника 24 февраля 2022 года – 19 сентября 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны Украина ВСУ
