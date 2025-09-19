Поиск

Гендиректором оператора российских космодромов ЦЭНКИ стал Олег Майданович

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Генеральным директором Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (АО "ЦЭНКИ", входит в "Роскосмос") назначен Олег Майданович, сообщили в "Роскосмосе".

Майданович работает в ЦЭНКИ с 2016 года, с 2019 года он был первым заместителем гендиректора компании.

"Майданович принимал непосредственное участие в подготовке и проведении пусков ракет-носителей космического назначения с космодромов Байконур, Плесецк и Восточный", - сообщили в "Роскосмосе".

С 2011 по 2016 год он был командующим войсками Космического командования.

