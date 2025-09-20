Кабмин выделит 10 млрд руб. на капитальный ремонт дороги Р-280 "Новороссия"

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ в 2025 году выделит порядка 10 млрд рублей на капитальный ремонт участка автодороги федерального значения Р-280 "Новороссия", распоряжение об этом подписано, сообщается на сайте кабинета министров в субботу.

Участок дороги "Новороссия" Ростов-на-Дону - Мариуполь - Мелитополь - Симферополь, проходящего по территориям Донецкой Народной Республики и Запорожской области, будет отремонтирован и расширен с двух до четырех полос, говорится в документе.

Согласно распоряжению, этой работой займется Росавтодор. "Решение позволит привести дорогу в нормативное состояние и увеличить ее пропускную способность", - отмечается в нем.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, комментируя подписанный документ на заседании правительства 18 сентября, подчеркнул, что все запланированные работы должны быть проведены качественно и в срок, чтобы к началу следующего туристического сезона больше людей смогли воспользоваться для поездок в Крым этим маршрутом.

В 2025 году на приведение дорог в нормативное состояние новым регионам было выделено около 20 млрд рублей, напомнил глава кабинета министров. Трасса "Новороссия" не только связала Крым сухопутным коридором со всей страной, но и стала частью маршрута "Азовское кольцо" - современной автомобильной дороги вокруг Азовского моря.