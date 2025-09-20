Найдено тело четвертого погибшего при крушении катера в Татарстане

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Тело мужчины, утонувшего в результате опрокидывания катера на прошлой неделе, нашли в Татарстане, сообщает Главное управление МЧС России по республике в субботу.

"На реке Волга у фарватера в районе острова Зеленый найдено тело мужчины 1979 года рождения, утонувшего 12 сентября в результате опрокидывания и затопления катера у поселка Октябрьский Зеленодольского района", - говорится в сообщении.

Уточняется, что спасательного жилета на мужчине не было.

Ранее сообщалось, что днем 12 сентября в акватории реки Волга, в границах Зеленодольского района Республики Татарстан, произошло опрокидывание катера, на борту которого находилось не менее шести человек. В результате инцидента погибли четыре человека. Тела двоих были обнаружены в тот же день. Третий утонувший был найден спустя несколько дней.