Четыре человека погибли в результате атаки БПЛА в Самарской области

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Четыре человека погибли в результате ночной атаки беспилотников в Самарской области, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев в своем канале в Max.

"С чувством глубокой скорби сообщаю, что в результате ночной атаки вражеских БПЛА погибли четыре человека. (...) Один человек в результате атаки пострадал. Наши лучшие медики делают все для восстановления его здоровья", - говорится в сообщении.

Правительство Самарской области находится на связи с семьями погибших, им будет оказана вся необходимая помощь.

Ранее в субботу Федорищев сообщил, что дроны атаковали объекты топливно-энергетического комплекса Самарской области.