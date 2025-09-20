В Дагестане 37 сел остались без транспортного сообщения из-за оползня и разрушенного моста

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Проезд автотранспорта запрещен по двум участкам автодорог в Кайтагском и Чародинском районах Дагестана из-за разрушения временного моста и схода оползня, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по республике в субботу.

"После прошедших обильных осадков на 8-м км автодороги муниципального значения "Цуриб - Арчиб" в Чародинском районе произошел оползень верхового откоса. Без транспортного сообщения остаются 19 населенных пунктов. На автодороге муниципального значения "Маджалис - Варсит - Шиланша" в Кайтагском районе в связи с критическим поднятием уровня воды в реке Уллучай и выходом ее из берегов размыло временный мост. (...) Без транспортного сообщения остаются 18 сел", - говорится в сообщении.

В главке МЧС добавили, что на автодороге в Кайтагском районе имеется мост для пешей переправы, непригодный для проезда автомобилей.

В свою очередь государственное казенное учреждение "Дагестанавтодор" в своем телеграм-канале уточняет, что из-за разрушения временного моста на автодороге в Кайтагском районе прервано автомобильное сообщение населенных пунктов, расположенных на правом склоне от реки Уллучай, с районным центром - селом Маджалис.

"При этом транспортная связь населенных пунктов с внешним миром не прервана. Оперативными мерами, принятыми с выездом на место комиссией ГКУ "Дагестанавтодор", она обеспечена через соседний Табасаранский район по автодорогам "Маджалис - Варсит - Шиланша" со 2 по 18 км, "Варсит - Кирцик - Пиляки - Хурик" с выходом на автодорогу "Хучни - Хараг", - говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что общая протяженность объездного маршрута между селами Маджалис и Хучни составляет 29 км.

В "Дагестанавтодоре" добавили, что работы по восстановлению временного моста через реку Уллучай будут начаты по спаду уровня воды.