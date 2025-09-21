Путин на неделе примет участие в глобальном Атомном форуме

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин на будущей неделе примет участие в глобальном Атомном форуме.

График главы государства на предстоящую неделю опубликован в телеграм-канале ведущего программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК) Павла Зарубина.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе сравнил президентский график с "доменной печью", которая не может остановиться. По его словам, дел много и внутри страны, и международная обстановка требует внимания. "Будут и международные контакты, и внутренние встречи", - сказал Песков.

Международный форум "Мировая атомная неделя" (World Atomic Week), приуроченный к 80-летию атомной промышленности России, пройдет с 25 по 28 сентября в Москве на ВДНХ.