Хинштейн вступил в должность губернатора Курской области

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Церемония вступления в должность губернатора Курской области Александра Хинштейна состоялась в воскресенье в Курске.

"Сегодня важный для меня день - вступление в должность Губернатора Курской области. Самое главное - оправдать доверие наших людей и нашего президента. Сделать всё, чтобы жизнь в регионе каждый день становилась лучше", - написал он в своем телеграм-канале.

Хинштейн отметил, что региону предстоит преодолеть множество вызовов, принять немало сложных решений и проделать большое количество работы. "Но я уверен, что вместе мы обязательно добьемся главного - процветания нашего региона", - подчеркнул глава региона.

Александр Хинштейн, возглавлявший комитет Госдумы по информационной политике, 5 декабря 2024 года был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Курской области. На прошедших выборах он набрал 86,92% голосов.