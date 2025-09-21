Минобороны РФ назвало удар ВСУ по курортной зоне Крыма террористической атакой

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - В Минобороны России заявили, что расценивают украинский удар по курортной зоне Крыма как преднамеренную террористическую атаку.

"21 сентября киевским режимом совершена преднамеренная террористическая атака по гражданским объектам на территории Республики Крым", - заявили в ведомстве в воскресенье.

"Около 19:30 в курортной зоне Республики Крым, где нет никаких военных объектов, вооруженными силами Украины нанесен террористический удар с применением БПЛА, снаряженных фугасными боезарядами", - говорится в сообщении Минобороны.

"В результате террористического акта по предварительной информации погибли два гражданских лица, 15 человек получили ранения различной степени тяжести", - сообщили российские военные.