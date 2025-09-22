Подводный крейсер поразил крылатой ракетой "Оникс" условного противника в Баренцевом море

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - В ходе мероприятий боевой подготовки атомный подводный ракетный крейсер "Архангельск" Северного флота поразил в Баренцевом море мишень, имитирующую надводный корабль условного противника, сообщает пресс-служба СФ.

"Практическая стрельба противокорабельной крылатой ракетой "Оникс" по морской цели, расположенной на удалении около 200 километров, была выполнена из подводного положения", - информирует флот.

Отмечается, что ракета поразила морскую мишень прямым попаданием.

Командующий Северным флотом адмирал Константин Кабанцов отметил, что в ходе подготовки и проведения стрельбы экипаж проявил профессионализм и морскую выучку.

Атомный подводный крейсер "Архангельск" является кораблём проекта 885М "Ясень-М". Он был заложен в 2015-ом и спущен на воду в конце ноября 2023 года. В декабре 2024 года принят в состав ВМФ России.

Проект "Ясень-М" разработан проектно-конструкторским бюро "Малахит" и обладает эффективным ударным и радиоэлектронным вооружением, которое позволяет выполнять задачи во всех районах Мирового океана.