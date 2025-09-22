Мишустин отметил сохранение зависимости от иностранных технологий в микроэлектронике

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин констатировал, что в России пока сохраняется зависимость от зарубежных технологий, для весомых достижений нужны неординарные идеи и решения. Он сказал об этом на форуме "Микроэлектроника 2025".

Мишустин отметил, что за последнее время кратно увеличился продуктовый портфель российских решений в этой сфере, отечественные компании демонстрируют высокий уровень изобретений.

"Вместе с тем зависимость от зарубежных технологий пока сохраняется. И впереди еще сложный путь к обретению полного суверенитета в микроэлектронике", - сказал премьер-министр.

При этом он отметил, что если все время двигаться строго за странами-лидерами, повторять их шаги, то вряд ли удастся их быстро догнать, и предложил искать "неординарные идеи и решения, которые способны помочь, что называется, "срезать углы" - там, где это возможно", - отметил глава правительства, заметив, что на первое место здесь выходит роль коллективов ученых и разработчиков.

Мишустин также подчеркнул, что, несмотря на все сложности, отрасль за последнее время впервые сделала огромный шаг вперед, и в том числе - благодаря внешним санкциям.

"Ограничения подтолкнули отечественные предприятия опираться главным образом на внутренние ресурсы. И ускоренно развивать собственные решения", - сказал он.