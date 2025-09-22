Введены правила использования QR-кода из "Госуслуг" наравне с паспортом

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Правительство определило случаи использования QR-кодов, созданных в "Госуслугах" наравне с паспортом, сообщили в Минцифры.

""ГосДоки" - сервис в приложении госуслуг, с помощью которого сейчас можно поделиться сведениями о своих документах. Уже в ближайшем будущем в нем появится возможность создать QR-код, который в определенных ситуациях при желании можно будет предъявлять наравне с бумажным паспортом. Постановление об этом подписало правительство", - говорится в сообщении.

Использование QR-кода - исключительно добровольное, заверили в Минцифры. Бумажные документы можно по-прежнему предъявлять без всяких ограничений.

"Возможности применения QR-кода наравне с паспортом будут расширяться поэтапно в соответствии с определенными правительством сроками и по мере подключения организаций к сервису "ГосДоки" - предъявить QR-код можно будет только в них", - пояснили в Минцифры.

Там отметили, что на первом этапе QR-код можно будет использовать в магазинах - при покупке товаров 18+, в кино или музеях - при проходе на мероприятия с возрастным ограничением, для входа в офисные центры с пропускной системой, при отправке или получении посылок и заказных писем.

"На последующих этапах QR-код можно будет использовать в организациях финансового рынка, в МФЦ - для получения некоторых госуслуг, в салонах сотовых операторов, в частных медицинских организациях, при заселении в гостиницы", - уточняется в сообщении.

По данным министерства, при проверке будут отображаться только необходимые данные. Например, билетер в кино увидит только фото и сведения о возрасте.