Поиск

Введены правила использования QR-кода из "Госуслуг" наравне с паспортом

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Правительство определило случаи использования QR-кодов, созданных в "Госуслугах" наравне с паспортом, сообщили в Минцифры.

""ГосДоки" - сервис в приложении госуслуг, с помощью которого сейчас можно поделиться сведениями о своих документах. Уже в ближайшем будущем в нем появится возможность создать QR-код, который в определенных ситуациях при желании можно будет предъявлять наравне с бумажным паспортом. Постановление об этом подписало правительство", - говорится в сообщении.

Использование QR-кода - исключительно добровольное, заверили в Минцифры. Бумажные документы можно по-прежнему предъявлять без всяких ограничений.

"Возможности применения QR-кода наравне с паспортом будут расширяться поэтапно в соответствии с определенными правительством сроками и по мере подключения организаций к сервису "ГосДоки" - предъявить QR-код можно будет только в них", - пояснили в Минцифры.

Там отметили, что на первом этапе QR-код можно будет использовать в магазинах - при покупке товаров 18+, в кино или музеях - при проходе на мероприятия с возрастным ограничением, для входа в офисные центры с пропускной системой, при отправке или получении посылок и заказных писем.

"На последующих этапах QR-код можно будет использовать в организациях финансового рынка, в МФЦ - для получения некоторых госуслуг, в салонах сотовых операторов, в частных медицинских организациях, при заселении в гостиницы", - уточняется в сообщении.

По данным министерства, при проверке будут отображаться только необходимые данные. Например, билетер в кино увидит только фото и сведения о возрасте.

МФЦ Минцифры правительство ГосДоки Госуслуги
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В вузах РФ может появиться возможность сдать при поступлении дополнительную дисциплину за баллы

В вузах РФ может появиться возможность сдать при поступлении дополнительную дисциплину за баллы

Акции "М.Видео" подешевели на 21% на новостях о допэмиссии

В ходе осеннего призыва будут применяться электронные и бумажные повестки

В ходе осеннего призыва будут применяться электронные и бумажные повестки

В рамках весеннего призыва в армию в войска были направлены 160 тысяч человек

Путин сделает важные заявления на совещании с постоянными членами Совбеза

Путин сделает важные заявления на совещании с постоянными членами Совбеза

Минобороны РФ заявило о 28 сбитых дронах ВСУ над Белгородской областью

СКР завел дело о теракте из-за украинской атаки на поселок Форос в Крыму

Фигурантов дела об отравлении "Мистером Сидром" осудили в Самаре на 8 и 9 лет

Глава Владимира арестован по делу о взятке в особо крупном размере

Глава Владимира арестован по делу о взятке в особо крупном размере

Приемка к 1 сентября обрушившейся в Новосибирской области школы прошла с нарушениями

Приемка к 1 сентября обрушившейся в Новосибирской области школы прошла с нарушениями
Хроники событий
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2400 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7196 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ67 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России100 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });