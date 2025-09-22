Балтфлот РФ сообщил об учении с условными пусками ракетных комплексов "Бал"

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Береговые ракетные комплексы (БРК) "Бал" в ходе тактического учения выполняют условные удары по кораблям условного противника, сообщила пресс-служба Балтийского флота в понедельник.

"В ходе практических действий на местности мобильные пусковые установки по учебным задачам разворачиваются на побережье, где военнослужащие тренируются наносить удар по отряду кораблей условного противника с выполнением электронных пусков ракет. После выполнения упражнений техника скрытно меняет позиции", - сказано в сообщении пресс-службы флота.

"Для имитации отряда условного противника задействованы корабли Балтийского флота, в настоящее время выполняющие учебные задачи в морских полигонах флота", - сказали в пресс-службе.

В учении задействовано более 100 военнослужащих, 10 единиц военной и специальной техники, мобильные береговые комплексы разведки морской и воздушной обстановки, сообщил Балтфлот.

По его данным, в рамках учения в ходе совершения марша из мест постоянной дислокации в назначенные районы военнослужащие отразили нападение диверсионно-разведывательных групп условного противника.

Кроме того, ракетчики проводят тренировки по организации охранения позиционного района, в том числе и с помощью беспилотников.

По официальной информации, особенностями БРК "Бал" является его высокая мобильность, быстрая смена позиции и готовность к применению ракетного оружия в короткие сроки. Комплекс способен поражать цели на расстоянии до 120 км в любое время суток и при самых неблагоприятных погодных условиях. Пусковые установки могут размещаться на скрытых позициях на удалении до 10 км от берега.