Астраханский губернатор рассказал об атаке БПЛА на промышленный объект

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Главной целью ночной атаки дронов в Астраханской области был промышленный объект, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.

"При падении обломков возникли локальные очаги возгорания, которые были оперативно ликвидированы. К сожалению, одна женщина получила ранения от осколков выбитого стекла", - написал Бабушкин в Telegram.

Пострадавшую доставили в больницу.

Ранее Минобороны сообщило, что за ночь были нейтрализованы 114 беспилотинков, в том числе 13 - в Астраханской области.