Картаполов объяснил порядок рассылки повесток при призыве в течение всего года

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Законопроект № 973851-8 о призыве на военную службу не дважды в год, а в течение года предусматривает, что повестки будут направляться призывникам без привязки к конкретному месяцу, объяснил журналистам один из авторов инициативы, председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

"Повестки люди будут получать в течение года, - сказал он. - Повестка - это просто приглашение в военный комиссариат, а в войска призывники будут отправляться так же, как и всегда, то есть весной и осенью".

Инициатива направлена на то, чтобы "разгрузить военные комиссариаты, которые будут работать не три месяца в году в режиме "ошпаренной кошки", а нормально, плавно, в течение года.

Законопроектом предлагается установить срок проведения призыва граждан на военную службу (в том числе медицинского освидетельствования, профессионального психологического отбора, заседания призывной комиссии) с 1 января по 31 декабря, а также определить сроки отправки граждан, призванных на военную службу, к местам ее прохождения с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Закон вступит в силу с 1 января 2026 года.