Поиск

Картаполов объяснил порядок рассылки повесток при призыве в течение всего года

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Законопроект № 973851-8 о призыве на военную службу не дважды в год, а в течение года предусматривает, что повестки будут направляться призывникам без привязки к конкретному месяцу, объяснил журналистам один из авторов инициативы, председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

"Повестки люди будут получать в течение года, - сказал он. - Повестка - это просто приглашение в военный комиссариат, а в войска призывники будут отправляться так же, как и всегда, то есть весной и осенью".

Инициатива направлена на то, чтобы "разгрузить военные комиссариаты, которые будут работать не три месяца в году в режиме "ошпаренной кошки", а нормально, плавно, в течение года.

Законопроектом предлагается установить срок проведения призыва граждан на военную службу (в том числе медицинского освидетельствования, профессионального психологического отбора, заседания призывной комиссии) с 1 января по 31 декабря, а также определить сроки отправки граждан, призванных на военную службу, к местам ее прохождения с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Закон вступит в силу с 1 января 2026 года.

Андрей Картаполов Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Спрос на оформление шенгенских виз в РФ в сентябре снизился на 10-20%

Спрос на оформление шенгенских виз в РФ в сентябре снизился на 10-20%

Апелляционный суд отказался ужесточить наказание трем адвокатам Навального

Режим ЧС муниципального уровня введен в Ялте после атаки дронов

Великобритания сняла санкции с Татьяны Евтушенковой

Суд обратил в доход РФ имущество бывшего замминистра энергетики Светлицкого

Суд обратил в доход РФ имущество бывшего замминистра энергетики Светлицкого

Путин заявил, что РФ готова после 5 февраля придерживаться ограничений ДСНВ в течение года

Путин заявил, что РФ готова после 5 февраля придерживаться ограничений ДСНВ в течение года

В вузах РФ может появиться возможность сдать при поступлении дополнительную дисциплину за баллы

В вузах РФ может появиться возможность сдать при поступлении дополнительную дисциплину за баллы

Акции "М.Видео" подешевели на 21% на новостях о допэмиссии

В ходе осеннего призыва будут применяться электронные и бумажные повестки

В ходе осеннего призыва будут применяться электронные и бумажные повестки

В рамках весеннего призыва в армию в войска были направлены 160 тысяч человек

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7199 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2400 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ67 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России100 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });