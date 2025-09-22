РФ будет работать над продвижением заявки на членство в руководящем органе ICAO

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Российская делегация примет участие в 42-й Ассамблее Международной организации гражданской авиации (ICAO; глобальный регулятор, входящий в структуру ООН), где представит ряд предложений, а также будет работать над продвижением заявки на членство в совете этой организации, сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

"В рамках деятельности рабочих органов ICAO российская сторона представит документы, содержащие информацию о передовых практиках, применяемых в РФ в сфере гражданской авиации. На обсуждение будет вынесен ряд конструктивных предложений", - заявили в ведомстве.

Речь идет о предложениях, направленных на совершенствование нормативно-правовой базы, повышение уровня безопасности полетов, обеспечение устойчивого развития с учетом современных требований к охране окружающей среды. Планируется также ряд двусторонних встреч с государствами-членами ICAO "с целью обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес".

Ассамблея пройдет с 23 сентября по 3 октября в Монреале. Делегацию от РФ возглавит замглавы Минтранса Владимир Потешкин.

В совет ICAO входят 36 стран, он переизбирается каждые три года на сессии ассамблеи, на которую собираются представители 193 стран-членов организации. Совет разделен на три группы: в первую попадают государства, имеющие первостепенное значение для мирового авиатранспорта, во вторую - значимые для обеспечения международной аэронавигации. Третья группа стран формируется лишь по географическому принципу, чтобы в совете были представлены все континенты.

В действующем составе совета России нет. Выборы проходили в рамках 41-й сессии ассамблеи ICAO осенью 2022 года, вскоре после введения антироссийских санкций из-за ситуации на Украине. До этого Россия состояла в первой группе.



