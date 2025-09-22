Поиск

РФ будет работать над продвижением заявки на членство в руководящем органе ICAO

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Российская делегация примет участие в 42-й Ассамблее Международной организации гражданской авиации (ICAO; глобальный регулятор, входящий в структуру ООН), где представит ряд предложений, а также будет работать над продвижением заявки на членство в совете этой организации, сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

"В рамках деятельности рабочих органов ICAO российская сторона представит документы, содержащие информацию о передовых практиках, применяемых в РФ в сфере гражданской авиации. На обсуждение будет вынесен ряд конструктивных предложений", - заявили в ведомстве.

В миреРФ не вошла ни в одну из трех групп совета Международной организации гражданской авиацииЧитать подробнее

Речь идет о предложениях, направленных на совершенствование нормативно-правовой базы, повышение уровня безопасности полетов, обеспечение устойчивого развития с учетом современных требований к охране окружающей среды. Планируется также ряд двусторонних встреч с государствами-членами ICAO "с целью обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес".

Ассамблея пройдет с 23 сентября по 3 октября в Монреале. Делегацию от РФ возглавит замглавы Минтранса Владимир Потешкин.

В совет ICAO входят 36 стран, он переизбирается каждые три года на сессии ассамблеи, на которую собираются представители 193 стран-членов организации. Совет разделен на три группы: в первую попадают государства, имеющие первостепенное значение для мирового авиатранспорта, во вторую - значимые для обеспечения международной аэронавигации. Третья группа стран формируется лишь по географическому принципу, чтобы в совете были представлены все континенты.

В действующем составе совета России нет. Выборы проходили в рамках 41-й сессии ассамблеи ICAO осенью 2022 года, вскоре после введения антироссийских санкций из-за ситуации на Украине. До этого Россия состояла в первой группе.


ICAO Минтранс РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Основатель "Делимобиля" отметил, что Lada дороже китайских машин более высокого класса

Жена свердловского вице-губернатора Чемезова отрицает вину по делу о мошенничестве

Спрос на оформление шенгенских виз в РФ в сентябре снизился на 10-20%

Спрос на оформление шенгенских виз в РФ в сентябре снизился на 10-20%

Апелляционный суд отказался ужесточить наказание трем адвокатам Навального

Режим ЧС муниципального уровня введен в Ялте после атаки дронов

Великобритания сняла санкции с Татьяны Евтушенковой

Суд обратил в доход РФ имущество бывшего замминистра энергетики Светлицкого

Суд обратил в доход РФ имущество бывшего замминистра энергетики Светлицкого

Путин заявил, что РФ готова после 5 февраля придерживаться ограничений ДСНВ в течение года

Путин заявил, что РФ готова после 5 февраля придерживаться ограничений ДСНВ в течение года

В вузах РФ может появиться возможность сдать при поступлении дополнительную дисциплину за баллы

В вузах РФ может появиться возможность сдать при поступлении дополнительную дисциплину за баллы

Акции "М.Видео" подешевели на 21% на новостях о допэмиссии

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7199 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2400 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ67 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России100 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });