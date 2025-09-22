Жена свердловского вице-губернатора Чемезова отрицает вину по делу о мошенничестве

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Жена вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова Ирина не признает вину по делу о мошенничестве, сообщил журналистам ее адвокат Михаил Яшин.

"Ирина Юрьевна свою вину не признает и будет использовать все законные способы для того, чтобы доказать безосновательность претензий следственного органа", - сказал он.

По информации Яшина, решение суда об избрании Чемезовой меры пресечения в виде домашнего ареста уже обжаловано. "То, на что указывает следствие, - это хозяйственный спор об исполнении договора и не более, что не может быть поводом для возбуждения уголовного дела и привлечения кого-либо к ответственности", - отметил адвокат.

Ранее сообщалось, что Верх-Исетский районный суд избрал Чемезовой меру пресечения в виде домашнего ареста по делу о мошенничестве.

Приставы наложили арест на счета вице-губернатора Свердловской области Чемезова и его жены в рамках разбирательства по иску Генпрокуратуры об обращении в доход государства ООО "Корпорация СТС", ООО "Интертехэлектро - Новая генерация", ООО "Курганская ТЭЦ" и других активов бизнесменов Алексея Боброва и Артема Бикова.

По данным местных СМИ, Ирина Чемезова является бывшей женой Олега Чемезова.