Жена свердловского вице-губернатора Чемезова отрицает вину по делу о мошенничестве

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Жена вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова Ирина не признает вину по делу о мошенничестве, сообщил журналистам ее адвокат Михаил Яшин.

"Ирина Юрьевна свою вину не признает и будет использовать все законные способы для того, чтобы доказать безосновательность претензий следственного органа", - сказал он.

По информации Яшина, решение суда об избрании Чемезовой меры пресечения в виде домашнего ареста уже обжаловано. "То, на что указывает следствие, - это хозяйственный спор об исполнении договора и не более, что не может быть поводом для возбуждения уголовного дела и привлечения кого-либо к ответственности", - отметил адвокат.

Ранее сообщалось, что Верх-Исетский районный суд избрал Чемезовой меру пресечения в виде домашнего ареста по делу о мошенничестве.

Приставы наложили арест на счета вице-губернатора Свердловской области Чемезова и его жены в рамках разбирательства по иску Генпрокуратуры об обращении в доход государства ООО "Корпорация СТС", ООО "Интертехэлектро - Новая генерация", ООО "Курганская ТЭЦ" и других активов бизнесменов Алексея Боброва и Артема Бикова.

По данным местных СМИ, Ирина Чемезова является бывшей женой Олега Чемезова.

Спрос на оформление шенгенских виз в РФ в сентябре снизился на 10-20%

Апелляционный суд отказался ужесточить наказание трем адвокатам Навального

Режим ЧС муниципального уровня введен в Ялте после атаки дронов

Великобритания сняла санкции с Татьяны Евтушенковой

Суд обратил в доход РФ имущество бывшего замминистра энергетики Светлицкого

Путин заявил, что РФ готова после 5 февраля придерживаться ограничений ДСНВ в течение года

В вузах РФ может появиться возможность сдать при поступлении дополнительную дисциплину за баллы

Акции "М.Видео" подешевели на 21% на новостях о допэмиссии

В ходе осеннего призыва будут применяться электронные и бумажные повестки

В рамках весеннего призыва в армию в войска были направлены 160 тысяч человек

