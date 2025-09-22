Поиск

Жену свердловского вице-губернатора Чемезова отправили под домашний арест

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения жене вице-губернатора Свердловской области Ирине Чемезовой по делу о мошенничестве, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе облсуда.

"Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения в виде домашнего ареста по 1 ноября 202 года", - сказал собеседник агентства.

По информации пресс-службы, Чемезова обвиняется по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество).

Ранее сообщалось, что приставы наложили арест на счета вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова и его жены в рамках разбирательства по иску Генпрокуратуры об обращении в доход государства ООО "Корпорация СТС", ООО "Интертехэлектро - Новая генерация", ООО "Курганская ТЭЦ" и других активов бизнесменов Алексея Боброва и Артема Бикова.

По данным местных СМИ, Ирина Чемезова является бывшей женой Олега Чемезова.

