Суд изъял в доход РФ активы почти на 80 млрд руб. у семьи осужденного экс-главы Владивостока

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства компаний "Востокцемент" и "Ренессанс", принадлежащих семье осужденного за коррупцию экс-главы Владивостока Игоря Пушкарева.

"Исковые требования удовлетворены в полном объеме", - сообщили в суде.

Совокупная стоимость групп компаний "Востокцемент" и "Ренессанс" составляет почти 80 млрд рублей, их ежегодная выручка превышает 51 млрд рублей, а чистая прибыль - 5,4 млрд рублей. Компании записаны на близких родственников бывшего чиновника.

Ответчиками по делу являются братья Игоря Пушкарева Андрей и Владимир, сын экс-мэра Андрей, родители Сергей и Татьяна Пушкаревы, жена Наталья. Сам Игорь Пушкарев в числе ответчиков не числился.

В числе ответчиков и Евгений Дещенко, являющийся согласно ЕГРЮЛ совладельцем "Ренессанс Актив Проекта" наряду с Алексеем и Татьяной Пушкаревыми, а также Алексей Сысоев и Виктор Иванов, которые, по данным ЕГРЮЛ, вместе с Андреем Пушкаревым являются совладельцами "Востокцемента".

Андрей Пушкарев, согласно ЕГРЮЛ, также является гендиректором МКАО "ПБСД Холдинг" и "Востокцемента", Дещенко возглавляет "Ренессанс Актив Проект", "Ренессанс Актив Строй", "Ренессанс Строй". Сысоев - бывший гендиректор "Дальцемента", который ныне возглавляет Алексей Пушкарев.

Другие ответчики - АО "Спасскцемент" (Приморский край, крупнейший производитель цемента на Дальнем Востоке), АО "Бетоныч", АО "Дальневосточный специализированный трест "Дальтрансстрой", АО "Дальцемент", АО "Дробильно-сортировочный завод", АО "Ренессанс Актив", АО "Спасский комбинат асбестоцементных изделий", АО "Производственное объединение "Якутцемент", МКАО "ПБСД Холдинг", ООО "Асфальто-бетонный комплекс", ООО "Востокцемент", ООО "Дальневосточная транспортная компания", ООО "Лэндлорд", ООО "Ренессанс Актив Проект", ООО "Ренессанс Актив Строй", ООО "Ренессанс Актив", ООО "Ренессанс Комфорт", ООО "Ренессанс Строй", ООО "Специализированный застройщик Ренессанс Инвест", ООО "Специализированный застройщик Ренессанс Сити", ООО "Специализированный застройщик Ренессанс Эстейт", ООО "Тайгер Микс", ООО "Транспортно-логистическая компания "Старый ключ".

Как отмечали в надзорном ведомстве, без доступа к руководящим постам и административным ресурсам ответчики не смогли бы достичь столь значительного личного обогащения. Кроме того, фактически владел группой коммерческих компаний Игорь Пушкарев, сведения о чем он не декларировал и в контрольные органы не сообщал. Получаемые доходы также долгое время скрывались от правоохранительных органов с помощью оффшорных организаций и через другие иностранные финансовые инструменты.

Экс-мэр Владивостока Пушкарев в 2019 году был приговорен к 15 годам лишения свободы за коррупцию.

Кроме того, Советский районный суд Владивостока ранее удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ к Игорю Пушкареву, его брату Андрею Пушкареву, бывшему руководителю МУП "Дороги Владивостока" Андрею Лушникову, шести предприятиям группы "Востокцемент" о взыскании с них в доход государства более 1,4 млрд рублей, незаконно полученных в 2008-2016 годах по муниципальным контрактам.