Шесть дронов уничтожено на подлете к Севастополю, еще один - в районе Качи

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Шесть беспилотников уничтожены средствами ПВО над Черным морем у Севастополя и один, по предварительной информации, над полем в районе Качи, сообщил севастопольский губернатор Михаил Развожаев.

"По всем целям наши военные отработали над морем: было уничтожено более шести беспилотников на подлете к Севастополю и один, по предварительной информации, над полем в районе Качи", - написал Развожаев в своем телеграм-канале.

Повреждений объектов в городе и в акватории нет, добавил он.