В Белгородской области за сутки в результате воздушных атак были ранены 16 человек

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - За сутки 63 населенных пункта Белгородской области подверглись воздушным атакам, были ранены 16 человек, сообщил в Telegram губернатор региона Вячеслав Гладков.

Всего за минувшие сутки по населенным пунктам Белгородской области были совершены атаки 234 украинских беспилотников и выпущено 17 боеприпасов в ходе 8 обстрелов, написал он.

По его информации, повреждены 16 многоквартирных (в них пострадало 29 квартир) и 20 частных жилых домов, два из которых уничтожены, 73 легковых и грузовых автомобиля (один "КАМАЗ" сгорел), микроавтобус, помещение предприятия, 9 коммерческих и два социальных объекта, два административных здания, православный храм и две ЛЭП.