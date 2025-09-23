Поиск

Песков не в курсе рабочих планов Козака

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Вероятно, после некоторого время отдыха бывший заместитель главы администрации президента Дмитрий Козак определится со своими планами по работе, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Здесь в данном случае я не могу вам сказать о рабочих планах Дмитрия Николаевича. Наверное, после какого-то отдыха он определится уже с тем, как он будет дальше продолжать свой трудовой путь", - сказал Песков.

Президент Владимир Путин 18 сентября своим указом освободил Козака от занимаемой должности. Источник "Интерфакса" говорил, что Козак подал в отставку по собственному желанию. Должность замглавы администрации президента Козак занимал с 2020 года.

Дмитрий Козак Дмитрий Песков Владимир Путин
