Главы МИД РФ и Абхазии проведут встречу в Сочи в начале октября

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Встреча министров иностранных дел России и Абхазии Сергея Лаврова и Олега Барциц состоится 1 октября в Сочи, сообщает во вторник пресс-служба МИД Абхазии.

"Главы внешнеполитических ведомств проведут "сверку часов" по актуальным вопросам двусторонней и региональной повестке дня. В рамках встречи планируется подписание плана консультаций между министерствами иностранных дел России и Абхазии на 2026-2027 годы", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в этот же день пройдет трехсторонняя встреча министров иностранных дел РФ, Абхазии и Южной Осетии Сергея Лаврова, Олега Барциц и Ахсара Джиоева.

По данным абхазского внешнеполитического ведомства, стороны обсудят вопросы Международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, а также аспекты региональной безопасности.