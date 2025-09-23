Поиск

Два ребенка погибли при пожаре в подмосковном Подольске

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Возгорание произошло в многоквартирном доме в Подольске, погибли два ребенка, сообщили в Главном управлении МЧС по Московской области.

"В ходе тушения пожара спасателями эвакуировано двое детей в бессознательном состоянии. К сожалению, спасти их не удалось", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.

По предварительной информации, причиной возгорания стало короткое замыкание электросветильника.

Подольск Московская область МЧС РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Глава Совета судей готов предоставить пояснения в суде по иску Генпрокуратуры

Законопроект об ипотечных каникулах для семей с детьми принят в I чтении

Законопроект об ипотечных каникулах для семей с детьми принят в I чтении
Военная операция на Украине

Российские военные сообщили об операции по взятию Купянска

В Госдуме отметили повышение тарифов на воду в ряде регионов до 80%

В Госдуме отметили повышение тарифов на воду в ряде регионов до 80%
Военная операция на Украине

Военные уничтожили 58 беспилотников ВСУ над пятью регионами, включая Московский

Решетников призвал обсуждать новую конструкцию на смену режиму самозанятости

Минцифры обсуждает штрафы для УК, не пускающих интернет-провайдеров в дома

Минцифры обсуждает штрафы для УК, не пускающих интернет-провайдеров в дома

Генпрокуратура подала иск к главе Совета судей РФ об изъятии более 100 объектов недвижимости

Генпрокуратура подала иск к главе Совета судей РФ об изъятии более 100 объектов недвижимости

Путин и Трамп предметно не обсуждали идею продления ДСНВ еще на год

Песков не в курсе рабочих планов Козака

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7212 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2400 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ67 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России100 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });