Два ребенка погибли при пожаре в подмосковном Подольске

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Возгорание произошло в многоквартирном доме в Подольске, погибли два ребенка, сообщили в Главном управлении МЧС по Московской области.

"В ходе тушения пожара спасателями эвакуировано двое детей в бессознательном состоянии. К сожалению, спасти их не удалось", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.

По предварительной информации, причиной возгорания стало короткое замыкание электросветильника.