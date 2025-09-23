Индекс IMOEX2 на вечерних торгах упал ниже 2700 п впервые с 14 июля на заявлениях Трампа

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на вечерних торгах во вторник растерял дневной прирост и вернулся к падению из-за опасений эскалации геополитической напряженности после новых провокационных заявлений президента США Дональда Трампа о ситуации вокруг конфликта на Украине. Индекс IMOEX2 вечером откатился ниже рубежа 2700 пунктов, обновив минимум с 14 июля, хотя на дневных торгах индикатор в результате коррекционного отскока поднимался в район 2770 пунктов.

К 22:45 по Москве во вторник индекс IMOEX2 составил 2697,96 пункта (-1,6%); лидируют в падении акции "Эн+ груп" (-4,8%), "Русала" (-3,8%), "НОВАТЭКа" (-3,6%), "Аэрофлота" (-3,5%), АФК "Система" (-3,3%), "Группы компаний ПИК" (-2,7%), "ММК" (-2,4%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-2,3%).

Трамп во вторник заявил, что Киев может добиться успеха в вооруженном противостоянии с РФ при поддержке Евросоюза. "Я думаю, что Украина при поддержке ЕС находится в позиции для того, чтобы бороться и вернуть всю Украину обратно к ее изначальным границам", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

По его мнению, "со временем, если проявить терпение, и при финансовой поддержке Европы и особенно НАТО, можно добиться тех границ, какими они были до начала этой войны". Он отметил, что, "возможно, (Украине - ИФ) даже удастся продвинуться дальше, чем это". Трамп пояснил, что пришел к таким выводам "после того, как в полной мере изучил ситуацию на поле боя Украины с Россией, а также - экономические трудности, которые это создает для России".

Также Трамп в социальной сети Truth Social заявил, что США и дальше будут поставлять странам НАТО оружие, которым они могут распоряжаться так, как считают нужным. "Мы продолжим поставлять оружие НАТО, и страны НАТО могут делать с ним что захотят. Удачи всем!" - написал он во вторник. Ранее в этом году Трамп сообщил, что США будут продавать оружие партнерам по НАТО, а те, если этого захотят, могут передавать его Украине.