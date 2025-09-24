Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 1,9% на заявлениях Трампа

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в среду вернулся к падению из-за опасений эскалации геополитической напряженности после резких заявлений президента США Дональда Трампа о ситуации вокруг конфликта на Украине. Индекс IMOEX2 за минуту утренних торгов упал на 1,9%, к рубежу 2700 пунктов.

К 07:01 по Москве индекс IMOEX2 составил 2705,3 пункта (-1,9%); лидерами отката выступили бумаги "Группы компаний ПИК" (-4,4%), АФК "Система" (-4%), "Аэрофлота" (-3,4%) и "Русала" (-3,2%), цены остальных "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 3%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 24 сентября, составляет 83,3506 руб. (-66,8 копейки).

Подешевели также акции "Норникеля" (-3%), "НОВАТЭКа" (-2,9%), "ВК" (-2,6%), "Газпрома" (-2,3%), "Роснефти" (-2,1%), Сбербанка (-2,1% и -1,9% "префы"), "АЛРОСА" (-2%), "Татнефти" (-2%), "Яндекса" (-2%), "Северстали" (-1,9%), "Сургутнефтегаза" (-1,9% и -0,6% "префы"), ВТБ (-1,8%), МКПАО "Хэдхантер" (-1,8%), "Т-Технологии" (-1,7%), "ЛУКОЙЛа" (-1,5%), "ММК" (-1,4%), "ФосАгро" (-1,4%), "Московской биржи" (-1,3%), "Интер РАО" (-1,3%), "НЛМК" (-1,1%), "МТС" (-1,1%), ПАО "Полюс" (-1%).

Трамп во вторник заявил, что Киев может добиться успеха в вооруженном противостоянии с РФ при поддержке Евросоюза. "Я думаю, что Украина при поддержке ЕС находится в позиции для того, чтобы бороться и вернуть всю Украину обратно к ее изначальным границам", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

По его мнению, "со временем, если проявить терпение, и при финансовой поддержке Европы и особенно НАТО, можно добиться тех границ, какими они были до начала этой войны". Он отметил, что "возможно, (Украине - ИФ) даже удастся продвинуться дальше, чем это". Трамп пояснил, что пришел к таким выводам "после того, как в полной мере изучил ситуацию на поле боя Украины с Россией, а также экономические трудности, которые это создает для России".

Также Трамп в социальной сети Truth Social заявил, что США и дальше будут поставлять странам НАТО оружие, которым они могут распоряжаться так, как считают нужным. "Мы продолжим поставлять оружие НАТО, и страны НАТО могут делать с ним что захотят. Удачи всем!" - написал он во вторник. Ранее в этом году Трамп сообщил, что США будут продавать оружие партнерам по НАТО, а те, если этого захотят, могут передавать его Украине.

Ранее во вторник Трамп в ходе выступления на Генассамблее ООН раскритиковал Индию, Китай и некоторые страны НАТО за покупку российской нефти и других энергопродуктов, назвал ее непростительной.

Также Трамп заявил, что Вашингтон готов ввести новые пошлины против России в случае отсутствия сделки по украинскому урегулированию. "Если выяснится, что Россия не готова заключить сделку для прекращения войны, то США в полной мере готовы ввести очень мощные пошлины", - сказал Трамп.

Трамп также во вторник заявил, что момент для обсуждения конкретных гарантий безопасности для Украины еще не наступил. "Надеюсь, что мы сможем говорить о гарантиях чуть позже. Пока для этого еще рано", - ответил он на вопрос журналиста о возможности предоставлении гарантий безопасности для Украины.

Трамп заявил, что может обсудить с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном вопрос о прекращении покупки нефти из РФ, после чего Будапешт может прекратить делать это. Американский президент отвечал на просьбу журналиста прокомментировать заявления властей Венгрии о невозможности отказаться от покупки нефти у России.

Главы МИД стран G7 и глава европейской дипломатии в ходе Генеральной ассамблеи ООН обсудили введение дополнительных санкций против России, включая меры против третьих стран, следует из их совместного коммюнике. "Мы обсудили введение дополнительных экономических санкций для России, включая принятие мер против третьих стран, содействующих ей", - говорится в документе.

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила во вторник, что обсудила с Трампом "на полях" Генассамблеи ООН давление на РФ путем отказа от российских энергоносителей. "Мы сошлись во мнении о необходимости сократить, и как можно быстрее, доходы России от ископаемого топлива. Именно это Европа и делает с помощью нашего 19-го пакета санкций. Мы ужесточаем давление, запрещая импорт российского СПГ на европейские рынки и нацеливая санкции на нефтеперерабатывающие заводы, нефтетрейдеров и НПЗ в третьих странах", - говорится в опубликованном Еврокомиссией во вторник вечером заявлении фон дер Ляйен по итогам беседы с Трампом.

"К 2027 году Европа успешно закроет страницу с российским ископаемым топливом", - заявила глава ЕК.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в среду в Нью-Йорке проведет переговоры с госсекретарем США Марко Рубио, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Подтверждаем", - заявила журналистам Захарова.

Правительство РФ на заседании в среду рассмотрит проект федерального закона "О федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов", а также прогноз социально-экономического развития РФ на эту трехлетку, сообщила пресс-служба кабмина. Параметры бюджетных проектировок на предстоящую трехлетку пока не раскрывались.

В США индексы акций накануне снизились на 0,2-1% с рекордных уровней, инвесторы оценивали заявления представителей американского ЦБ и корпоративные новости.

Федеральная резервная система (ФРС) США находится в сложной ситуации из-за сохраняющихся рисков ускорения инфляции, тогда как слабый рост занятости вызывает обеспокоенность по поводу состояния рынка труда, заявил председатель американского ЦБ Джером Пауэлл в ходе мероприятия в Провиденсе.

"Если мы будем смягчать ставки слишком агрессивно, мы можем оставить борьбу с инфляцией незавершенной, и нам придется позже изменить курс, чтобы полностью вернуться к инфляции в 2%. Если мы будем сохранять ограничительную политику слишком долго, рынок труда может чрезмерно ослабнуть", - сказал он.

Пауэлл также отметил, что цены на акции довольно высоки. При этом он не дал никаких намеков на то, поддержит ли снижение ставки на следующем заседании ФРС в октябре.

Член совета управляющих Федрезерва Мишель Боуман заявила во вторник, что может потребоваться ускорить темпы смягчения денежно-кредитной политики в случае ухудшения ситуации на рынке труда. Между тем глава Федерального резервного банка Чикаго Остан Гулсби полагает, что агрессивные понижения ставки могут усилить инфляционное давление. Президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик также отметил, что инфляция уже долго находится выше целевых 2%, и выразил опасения по поводу дальнейшего ускорения роста потребительских цен.

В Азии в среду также преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,1%, австралийский индекс ASX Australia - на 1%, южнокорейский Kospi - на 0,9%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,6%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,9%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы подросли в пределах 0,1%).

На нефтяном рынке утром в среду цены стабилизировались после роста накануне из-за рисков эскалации напряженности на Ближнем Востоке после признания Палестинского государства рядом европейских стран, а также ожиданий ужесточения санкций на поставки российской нефти.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 7:01 по Москве составила $67,82 за баррель (+0,3%), ноябрьская цена фьючерса на WTI - $63,61 за баррель (+0,3%).

Ранее Трамп в очередной раз призвал европейские страны прекратить покупать нефть у России, подтвердил готовность ужесточить санкции в отношении покупателей российской нефти и потребовал от Европы первой принять соответствующие меры.

Агентство Reuters со ссылкой на информированные источники сообщило, что Багдад достиг договоренности с региональным правительством Курдистана, и поставки нефти из этого региона могут скоро быть возобновлены. Это позволит увеличить глобальное предложение нефти примерно на 230 тыс. баррелей в сутки.