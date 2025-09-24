Законопроект о призыве на военную службу в течение года принят в первом чтении

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Госдума на заседании приняла в первом чтении законопроект об изменении подхода к проведению призыва граждан России на военную службу.

Законопроект № 973851-8 предлагает установить, что призыв граждан на военную службу осуществляется в течение календарного года (с 1 января по 31 декабря) на основании указа президента.

В течение всего календарного года будут проводиться медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседание призывной комиссии, а в уже установленные законодательством сроки (с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря) будет осуществляться отправка граждан к местам прохождения военной службы.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что сейчас призыв проводится два раза в год с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря на основании указов президента (за исключением отдельных категорий граждан, для которых данной статьей предусмотрены иные сроки проведения призыва). При этом призыв граждан на военную службу включает явку на медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседание призывной комиссии, а также явку в указанные в повестке военного комиссариата время и место для отправки к месту прохождения военной службы и нахождение в военном комиссариате до начала военной службы.

В результате принятия предлагаемых законопроектом мер проведение медицинского освидетельствования, профессионального психологического отбора и заседаний призывных комиссий (в том числе с использованием государственной информационной системы "Единый реестр сведений о гражданах, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, гражданах, состоящих на воинском учете, а также о гражданах, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете") в течение всего календарного года позволит равномерно распределить нагрузку на призывные пункты и повысить качество призыва граждан на военную службу, говорится в пояснительной записке.

Проект закона также предусматривает, что повестки будут направляться призывникам без привязки к конкретному месяцу, заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

"Повестки люди будут получать в течение года", - сказал Картаполов.

Он отметил, что "повестка - это просто приглашение в военный комиссариат, а в войска призывники "будут отправляться так же, как и всегда, то есть весной и осенью". Инициатива направлена на то, чтобы "разгрузить военные комиссариаты, которые будут работать не три месяца в году в режиме "ошпаренной кошки", а нормально, плавно, в течение года, сказал Картаполов.

Повестка

Также законопроект предусматривает, что гражданин, подлежащий призыву на военную службу, в том числе утративший основание для предоставления отсрочки от призыва на военную службу, не получивший повестку военного комиссариата до начала установленного законом очередного периода отправки граждан, не пребывающих в запасе, призванных на военную службу, к местам прохождения военной службы, в двухнедельный срок со дня его начала обязан лично явиться в военный комиссариат для сверки данных воинского учета.

Альтернативная служба

Законопроект также уточняет отдельные обязанности граждан, подлежащих призыву на военную службу в части сроков подачи гражданами заявлений о замене военной службы по призыву альтернативной гражданской службой.

Согласно законопроекту, граждане вправе подать заявления о замене военной службы по призыву альтернативной гражданской службой в военный комиссариат, где они состоят на воинском учете, в следующие сроки: до 1 апреля - граждане, которые должны быть призваны на военную службу и направлены для ее прохождения с 1 октября по 31 декабря текущего года; до 1 октября - граждане, которые должны быть призваны на военную службу и направлены для ее прохождения с 1 апреля по 15 июля следующего года.

Также предусматривается, что граждане, пользующиеся отсрочками от призыва на военную службу, при преждевременном прекращении основания для отсрочки вправе подать заявления о замене военной службы по призыву альтернативной гражданской службой в течение 10 дней со дня прекращения основания для отсрочки.

Граждане, изъявившие желание заменить военную службу по призыву альтернативной гражданской службой, должны обосновать, что несение военной службы противоречит их убеждениям или вероисповеданию, говорится в проекте закона.

Закон вступит в силу с 1 января 2026 года.

Инициатива получила положительный отзыв правительства.