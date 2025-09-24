КС РФ проверит норму закона о защите прав обладателей ЦФА только при раскрытии информации о владении и сделках

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Конституционный суд РФ решит, соответствует ли Конституции часть 6 статьи 14 закона "О цифровых финансовых активах", которая устанавливает, что требования лиц, владеющих криптовалютой и другим подобным имуществом, подлежат судебной защите только при условии, если они информируют о факте обладания и сделках.

Это правило согласно пятой части той же статьи распространяется на физических лиц, фактически находящихся в РФ не менее 183 дней в течение 12 месяцев подряд, российских юрлиц, обособленные подразделения международных организаций и иностранных юридических лиц.

"Право на судебную защиту не подлежит ограничению"

Жалоба, которая, согласно информации на сайте КС РФ, принята к рассмотрению, подана Дмитрием Тимченко. Заявитель констатирует, что из буквального толкования спорного положения следует, что информировать следует государство, напоминает, что согласно закону о ЦФА эти активы являются имуществом, а не средством платежа, а потому, по его мнению, содержание упомянутой нормы "является антиконституционным проявлением безосновательного ограничения фундаментального конституционного права на судебную защиту". "Ни один вид имущества в России не регулируется так в части судебной защиты", - подчеркнул управляющий партнер адвокатского бюро Right Side Марат Аманлиев, которое представляет интересы Тимченко ("Интерфакс" связался с Аманлиевым).

Спорная норма вводит определенные обстоятельства и условия, только при соблюдении которых лицо может рассчитывать на возможность реализации конституционного права на судебную защиту, тогда как оно является безусловным "и не может ставиться в зависимость от исполнения каких-либо административных регламентных обязательств по информированию органов государственной власти в обладании имуществом и совершении сделок с этим имуществом", говорится в жалобе (есть у "Интерфакса").

"Право на судебную защиту - важнейшее из гарантированных Конституцией России прав, и оно не подлежит умалению ни в каком проявлении. Конституционный суд РФ уже неоднократно указывал, что право на судебную защиту выполняет обеспечительно-восстановительную функцию, а потому не подлежит никакому ограничению", - напомнил Аманлиев. Если законодатель как-то хочет регулировать вопросы информирования о фактах обладания цифровой валютой, то речь может идти только об установлении ответственности за неинформирование (административный штраф или уголовное преследование), считает он.

Тимченко в свой жалобе также просит принять во внимание, что требование об информировании государства о фактах обладания ЦФА в настоящий момент невыполнимо ввиду отсутствия соответствующего порядка, утвержденного правительством РФ, Банком России или Федеральной налоговой службой. Кроме того, заявитель упоминает, что судебная защита прав владельцев ЦФА важна в условиях растущей роли цифровой валюты при расчетах во внешнеэкономической деятельности.

Стейблкойн раздора

Спорную норму отечественные суды общей юрисдикции применили в споре Дмитрия Тимченко с Николаем Шумаковым. Согласно опубликованному определению Мосгорсуда, они 18 апреля 2023 года заключили договор управления цифровой валютой, в соответствии с которым первый передал второму 1000 токенов Tether (USDT), стоивших на тот момент, по данным криптобиржи Kraken, $1000,3. Актив передавался на семь календарных дней, до 25 апреля, когда его цена снизилась до $1000,1 (в долларах сколько-нибудь значительные колебания исключены в силу увязки курсов). USDT относится к стейблкойнам, то есть криптоденьгам, которые обеспечены национальными валютами и высококачественными ценными бумагами, например US Treasuries.

Шумаков, судя по материалам дела, токены добровольно не вернул, и 25 апреля Тимченко передал ему претензию с требованием вернуть USDT. После того, как оно не было исполнено, в августе 2023 года Тимченко обратился в Савеловский райсуд Москвы с иском об истребовании имущества из чужого незаконного владения, отмечая, что на стороне Шумакова возникло неосновательное обогащение.

Риск добровольной передачи

В решении первой инстанции говорится, что передача токенов подтверждается актом приема-передачи и записью в блокчейне Tron. О приобретении цифровой валюты законным путем говорит договор купли-продажи от 17 апреля 2023 года, заключенный между Тимченко и другим гражданином (фамилия, имя и отчество изъяты из судебного документа).

Представитель Шумакова, насколько можно судить по судебным документам, факт передачи токенов не отрицал. Его аргумент против удовлетворения заключался в другом: "Истцом допущено нарушение закона в части порядка уведомления государства о факте обладания цифровой валютой, в связи с чем его требования не подлежат удовлетворению" (цитата по решению первой инстанции).

Отклоняя требования Тимченко, райсуд упомянул, что он не информировал государство о владении криптовалютой и не уведомил до сих пор. Однако решение об отказе в удовлетворении требований обосновано в основном не этим, а отсутствием доказательств, что переданное истцом имущество находится у ответчика. "Иск об истребовании имущества, предъявленный к лицу, в незаконном владении которого это имущество находилось, но у которого оно к моменту рассмотрения дела в суде отсутствует, не может быть удовлетворен", - говорится в решении первой инстанции.

Она также сочла нужным отметить следующее: "Неосновательного обогащения ответчика (...) не установлено, поскольку объем единиц криптовалюты передан истцом ответчику добровольно, риски потери имущества, его уменьшения или увеличения несет непосредственно сам Тимченко Д.И., принявший решение о добровольной передаче названного имущества при известных ему целях, при этом результат, ради которого имущество истцом добровольно передано ответчику, мог быть и недостижим, что должно было быть известно и учитываться при добровольной передаче имущества".

Не важно, что не оспаривал

При рассмотрении дела в Мосгорсуде представитель Тимченко обращал внимание коллегии судей, что ответчик не оспаривал факт нахождения в его владении криптовалюты. Однако вторая инстанция написала, что этот аргумент "во внимание не принимает", поскольку требования лиц, связанные с обладанием цифровой валютой, подлежат судебной защите только при условии соблюдения режима информирования, предусмотренного спорной нормой. "Тимченко Д.И. не информировал в установленном порядке о фактах обладания цифровой валютой и совершения с ней гражданско-правовых сделок, что влечет отказ в судебной защите", - говорится в судебном постановлении.

Кассационная инстанция и Верховный суд РФ поддержали эти выводы.