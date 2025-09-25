Поиск

Кольская АЭС включила в сеть энергоблок N4, ранее выведенный в холодный резерв

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Кольская АЭС (КАЭС, Мурманская область) включила в сеть энергоблок N4, который с 16 сентября находился в холодном резерве, сообщила пресс-служба станции.

Энергоблок включен в сеть 24 сентября. В настоящее время на КАЭС в работе находятся все четыре энергоблока, которые несут суммарную нагрузку 1,32 ГВт.

Кольская АЭС расположена в 200 км к югу от Мурманска, на берегу озера Имандра. АЭС является крупнейшим энергетическим предприятием на Кольском полуострове, поставщиком электроэнергии для Мурманской области и Карелии. В эксплуатации находятся четыре энергоблока с реакторами типа ВВЭР мощностью 440 МВт каждый.

В 2024 году КАЭС выработала 11,386 млрд кВт.ч электроэнергии, на 5,4% больше по сравнению с предыдущим годом.

Мурманская область КАЭС Кольская АЭС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Сотрудник IT-компании арестован в Мордовии по делу о госизмене

Таможенная подкомиссия одобрила продление экспортных пошлин на подсолнечник, масло и шрот

"АвтоВАЗ" может увеличить план выпуска Lada в 2026 году до 500-600 тыс. штук

"АвтоВАЗ" может увеличить план выпуска Lada в 2026 году до 500-600 тыс. штук

Уолл-стрит закрылась в минусе

Уолл-стрит закрылась в минусе

Медведь сильно ранил женщину возле школы в столице Камчатки

Что произошло за день: среда, 24 сентября

Два человека пострадали в Туапсе в результате атаки БПЛА

Рост цен на яйца в РФ на минувшей неделе ускорился почти в 2 раза

Рост цен на яйца в РФ на минувшей неделе ускорился почти в 2 раза

Долги по зарплате в РФ в августе подскочили в 1,6 раза

Бюджет РФ

Измененный игорный налог для букмекеров в 2026-2028 гг. принесет бюджету РФ 282 млрд руб.

Измененный игорный налог для букмекеров в 2026-2028 гг. принесет бюджету РФ 282 млрд руб.
Хроники событий
Бюджет РФБюджет РФ62 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7229 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России103 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ69 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2400 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });