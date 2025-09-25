Кольская АЭС включила в сеть энергоблок N4, ранее выведенный в холодный резерв

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Кольская АЭС (КАЭС, Мурманская область) включила в сеть энергоблок N4, который с 16 сентября находился в холодном резерве, сообщила пресс-служба станции.

Энергоблок включен в сеть 24 сентября. В настоящее время на КАЭС в работе находятся все четыре энергоблока, которые несут суммарную нагрузку 1,32 ГВт.

Кольская АЭС расположена в 200 км к югу от Мурманска, на берегу озера Имандра. АЭС является крупнейшим энергетическим предприятием на Кольском полуострове, поставщиком электроэнергии для Мурманской области и Карелии. В эксплуатации находятся четыре энергоблока с реакторами типа ВВЭР мощностью 440 МВт каждый.

В 2024 году КАЭС выработала 11,386 млрд кВт.ч электроэнергии, на 5,4% больше по сравнению с предыдущим годом.