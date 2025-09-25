В результате артобстрела брянского поселка есть пострадавшие

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Брянский губернатор Александр Богомаз сообщил о массированном ударе из РСЗО "Град" по поселку Белая Березка и о пострадавших.

"По предварительной информации, к сожалению, есть пострадавшие среди мирных граждан, в том числе один ребенок. Все они оперативно доставлены в районную больницу, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - написал он в Telegram.

В поселке получили повреждения и загорелись жилые дома и административные здания.

Данные о последствиях обстрела уточняются, добавил губернатор.