Девять человек ранены после обстрела поселка в Брянской области

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Число пострадавших в результате украинского удара по брянскому поселку Белая Березка увеличилось до девяти человек, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

"Пострадавшие оперативно доставлены в больницу, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - добавил глава региона.

Ранее сообщалось, что в результате атаки в Белой Березке получили повреждения и загорелись жилые дома и административные здания.