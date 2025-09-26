Большинство россиян не сообщают в банки и полицию о хищениях до 20 тыс. рублей

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Большинство граждан РФ не обращаются в банки и правоохранительные органы по поводу хищений на сумму до 20 тыс. рублей. Об этом заявил директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров, выступая на XXII Международном банковском форуме, организованном Ассоциацией банков России.

"В прошлом году мы проводили опрос граждан, опрос в целом составил по статистике 420 тыс. человек (...) Мы в среднем выяснили для себя, что люди, у которых украли сумму до 20 тыс. рублей, практически в 80% случаев не обращаются ни в банки, ни в подразделения Министерства внутренних дел для привлечения к ответственности тех лиц, которые совершили в отношении них противоправное деяние. То есть эта тенденция свидетельствует о том, что в отношении маленьких видов хищений мы не получаем информацию в отношении реквизитов, которые используют злоумышленники", - заявил Уваров.

Он также указал, что зачастую при обращении в компетентные органы жертва не может назвать банк или банкомат, где были совершены преступные действия. Поэтому ЦБ обяжет крупнейшие банки с 1 октября 2025 года добавить в свои мобильные приложения спецкнопку, позволяющую клиентам оперативно заявлять о мошенническом переводе. С помощью этого функционала клиент сможет отметить операции, как совершенные под воздействием мошенника, и получить по ним дополнительные материалы для предоставления в правоохранительные органы

Кроме того, клиенты этих банков в мобильном приложении смогут ответить на вопрос кредитной организации, совершали ли они операцию, по которой банк получил запрос от регулятора, под влиянием мошенников. Такой порядок взаимодействия возможен в случаях, когда пострадавшие напрямую обращаются в полицию, а сотрудники правоохранительных органов запрашивают данные в Банке России.

"Я надеюсь, что банки ответственно отнесутся к реализации этого положения, что, соответственно, позволит нам использовать данные сервисы для улучшения качества информационного обмена", - сказал Уваров.