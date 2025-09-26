Белоусов вручил медали "Золотая Звезда" отличившимся участникам СВО

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил высшие государственные награды страны - медали "Золотая Звезда" и именное огнестрельное оружие российским военнослужащим, проявившим мужество и героизм при выполнении задач специальной военной операции, сообщает министерство обороны РФ.

"Глава российского военного ведомства поздравил военнослужащих с высокими наградами, поблагодарил их за образцовое выполнение задач и выразил уверенность в продолжении несения с честью службы на благо государства", - сказано в сообщении Минобороны, распространённом в пятницу.

Согласно видеокадрам, которые опубликовало ведомство, звания Героя России с вручением медали "Золотая Звезда" удостоены четыре офицера Вооружённых сил РФ.