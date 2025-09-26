Минприроды РФ предложило ввести учет и маркировку домашних животных

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Минприроды России предлагает ввести государственный учёт и маркировку домашних животных, владельцы питомцев смогут самостоятельно выбрать способ маркировки - чипирование или специальный ошейник, прежде всего процедура затронет собак.

Соответствующий проект изменений в федеральный закон "Об ответственном обращении с животными" опубликован в пятницу на официальном портале проектов нормативных актов.

Как уточнили в пресс-службе Минприроды РФ, "документ разработан по поручению президента страны и вводит государственное регулирование учёта и маркировки домашних питомцев, прежде всего собак". Законопроект, как пояснили в министерстве, впервые закрепляет в правовом поле понятия "учёт и маркирование домашних животных".

"Согласно документу, при ведении учёта информация об уже маркированном питомце заносится в Федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии Россельхознадзора (ФГИС ВетИС). Эта услуга бесплатна. Внести информацию в систему имеют право уполномоченные органы, юридические и физические лица, входящие в структуру Государственной ветеринарной службы России, а также аттестованные специалисты в области ветеринарии" - сообщили в Минприроды.

Способ маркировки домашнего животного выбирает сам владелец. Это может быть электронный способ, то есть чипирование, или визуальный, например, специальный ошейник, содержащий информацию о животном и его владельце.

"Такие процедуры помогут быстро отыскать владельца, если питомец потерялся или недобросовестный хозяин решил от него избавиться. Это позволит сократить на улицах количество брошенных животных", - добавили в ведомстве.

Перечень видов домашних животных, которые подлежат обязательному учёту, а также его порядок утверждаются правительством России. Планируется, что процедура коснется в первую очередь собак. Минприроды России разработает порядок и способы маркировки питомцев, которые подлежат учёту.

"Остальных домашних животных владельцы могут маркировать по желанию", - отметили в ведомстве.

Согласно проекту изменений в федеральный закон, введение указанных положений также позволит обеспечить "сокращение популяции животных без владельцев".

"Принятие законопроекта повлечет финансовые последствия для физических лиц - владельцев домашних животных, в связи с необходимостью осуществления маркирования домашних животных за свой счёт. Средняя стоимость процедуры маркирования, включающая цену средств маркирования и услуги ветеринарной клиники, составляет ориентировочно 2 490 рублей на одного животного", - говорится в пояснительной записке.

В случае принятия изменений, согласно проекту о внесении изменений в федеральный закон, они вступят в силу с 1 сентября 2026 года.