ВС РФ освободили ещё 5 кв. км территории в районе Клебан-Быкского водохранилища

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Военнослужащие Южной группировки войск за сутки взяли под контроль ещё более 5 кв. км территории в районе Клебан-Быкского водохранилища в Донецкой Народной Республике, сообщил в субботу начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

"В результате активных действий подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. За сутки в районе Клебан-Быкского водохранилища освобождено более пяти квадратных километров территории", - сказал Астафьев.

Накануне Минобороны России информировало, что за минувшую неделю подразделения "Южной" группировки в районе южнее Клебан-Быкского водохранилища зачистили 25,5 кв. км территории.