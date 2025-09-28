Транспортное сообщение между селами в одном из районов Дагестана восстановлено

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Дорожники восстановили автомобильное сообщение с селами Чародинского района Дагестана, нарушенное из-за схода селя, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике в воскресенье.

"В 09:40 (мск) открыт проезд на 8-м километре автодороги местного значения "Цуриб - Арчиб" вблизи села Магар в Чародинском районе", - говорится в сообщении.

В главке МЧС уточнили, что полностью дорога будет расчищена от селевых масс к 12:00 (мск) 28 сентября.

Ранее сообщалось, что 27 сентября на 8-м километре автодороги местного значения "Цуриб - Арчиб" в Чародинском районе сошел селевой поток. Без транспортного сообщения оставались 19 сел.