В Думе допустили обновление соглашения с Вьетнамом о поощрении инвестиций

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин заявил о готовности российской стороны внести коррективы в действующее соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций с Вьетнамом.

"Мы договорились о том, что посмотрим, как можно усовершенствовать соглашение о свободе инвестиций", - сказал Топилин журналистам "на полях" заседания комиссии по межпарламентскому сотрудничеству Госдумы и Национального собрания Вьетнама.

Он отметил, что "такое соглашение работает на протяжении уже 30 лет, но за это время много что изменилось". "Я думаю, что с точки зрения защитных механизмов, стабилизационных оговорок, прав инвесторов здесь есть над чем поработать. Мы обязательно с министерством экономического развития обсудим эту тему", - добавил Топилин.

Он обратил внимание, что "буквально недавно такое соглашение подписали, и будем в осеннюю сессию его ратифицировать в Государственной думе с Китайской Народной Республикой".

Топилин входит в состав делегации Госдумы, которая во главе с председателем палаты российского парламента Вячеславом Володиным посещает с официальным визитом Вьетнам.