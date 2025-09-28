Два человека пострадали при ракетном ударе по Белгороду

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Два человека пострадали в результате ракетного обстрела Белгорода, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"Мужчину с осколочным ранением живота и женщину с предварительным диагнозом "баротравма" бригады СМП доставляют в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал глава региона в своем телеграм-канале в воскресенье.

Ранее он сообщил об ударе ВСУ по инфраструктуре, зафиксированы значительные отключения энергоснабжения.